Napoli, dichiarazione del presidente della commissione Politiche giovanili e Lavoro

“Sono molto soddisfatto, come membro della maggioranza, di sottolineare i progressi portati avanti dal primo cittadino partenopeo e commissario straordinario di Bagnoli, Gaetano Manfredi. In primo luogo la risoluzione dei vari contenziosi che da tempo bloccavano il cammino e che sono quasi del tutto risolti grazie alla caparbieta’ e al dialogo. Cio sta permettendo di tenere fede all’impegno contro l’abusivismo turistico e nello stesso tempo di portare avanti la riqualificazione di Citta’ della Scienza e Porta del Parco di Bagnoli per una bonifica a terra che continua imperterrita.

Bonifica

La bonifica a mare, impresa per certi versi titanica e mai affrontata seriamente nel passato, sta vedendo una serie di iniziative per reperire i fondi necessari e sono certo che vedra’ presto la luce. Una luce che riguarda anche la Commissione di mia pertinenza e che ha evidenziato una clausola sociale sull’impiego di personale locale nei prossimi bandi sull’area. Continua insomma l’opera di questa amministrazione che nonostante la pesante eredita’ negativa del passato, guarda con speranza ad un’opera fondamentale di recupero di un’area strategica della citta’ che vorremmo consegnare ai cittadini del futuro.”