De Magistris: “Un quadro di inquietante corruzione”

Gli arresti di Nicola Oddati, esponente di primo piano del PD e dell’ex Sindaco PD di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, delineano, a leggere i contenuti dell’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, un quadro inquietante di corruzione, appalti, favori, un vero e proprio sistema criminale. Ovviamente sono solo indagini preliminari e tutti gli indagati sono innocenti e nel provvedimento si contestano gravi indizi di reato ed esigenze cautelari che hanno giustificato le misure coercitive.

Oddati al momento dell’arresto era un dirigente regionale voluto dal Presidente De Luca

Nelle indagini risultano anche collegamenti con un altro esponente di rilievo del PD calabrese, anche lui indagato.

È con questo partito, fatto di questi dirigenti, che nasce a Napoli anche il laboratorio Manfredi, il sindaco sostenuto da PD/5S.

Un sindaco che volle subito tra i principali suoi collaboratori in città metropolitana ad occuparsi di fondi pubblici e PNRR un altro uomo forte del PD, Andrea Cozzolino, coinvolto nel cd. Qatargate.

Altro uomo di area considerato vicino a Manfredi è Enrico Cardillo, noto soprattutto per il suo passato di assessore al bilancio del comune di Napoli quando il PD ha amministrato fino al 2011.

Ed a proposito di questione morale non va bene che un sindaco non chiarisca e non risponda su chi sono i committenti che lo hanno beneficiato, da professore e da rettore, di incarichi indebiti, per cui ha patteggiato con la Corte dei Conti, per circa 700.000 euro.

Su Romeo in Calabria si potrebbe poi scrivere un post a parte

Se la storia giudiziaria e politica dimostra come il centro-sinistra negli anni sia stato travolto dalla questione morale in Campania e Calabria, ma anche altrove, perché i 5 stelle hanno scelto questa alleanza strategica? Perché non prendono le distanze da questo sistema politico? L’alternativa alle destre dovrebbe partire in primo luogo dalla questione morale. Perché alle regionali in Calabria e alle comunali a Napoli hanno scelto di allearsi con un partito del sistema? Se pongo questi interrogativi è perché non ritengo il movimento 5 stelle un partito del sistema ma che fa troppe volte scelte politiche a braccetto con il sistema.