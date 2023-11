Arriva la prima neve in Italia: ecco dove

Arriva la prima neve in montagna tra oggi e il weekend. Sono le previsione che ilmeteo.it riporta nel suo aggiornamento giornaliero.

Fase fredda

Si sta per “aprire una fase fredda oltre che fortemente instabile e sta per arrivare un carico abbondante di neve“. Infatti, come spiegano i meteorologi: “Le forti perturbazioni attese per il weekend porteranno in dote, oltre a tanta tanta pioggia, anche copiose nevicate su tutto l’arco alpino, stavolta fino a quote piuttosto basse per il periodo“.

Alpi

Secondo gli ultimi aggiornamenti, “i fiocchi bianchi scenderanno fino a 1000/1200 metri di quota, specie su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e su tutte le Dolomiti del Cadore: potrebbero verosimilmente imbiancarsi località come Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ), Canazei (TN) e Cortina d’Ampezzo (BL). Entro la fine dell’evento sull’arco alpino centro-orientale ci aspettiamo oltre 1 metro di neve fresca sopra i 2000 metri. Sull’Appennino centro-settentrionale, invece, la dama bianca si farà vedere solamente oltre i 1800/2000 metri, imbiancando le principali vette”, affermano gli esperti.

Fonte: agenzia dire