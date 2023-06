Viterbo, sabato 17 giugno giornata microchip gratuito per gli animali

Sabato 17 giugno a piazza della Rocca, dalle ore 10,30 alle ore 17, tappa del progetto LAV e L’Erbolario, condiviso e rilanciato dal Comune di Viterbo, “Insieme contro ogni forma di abbandono”. Per l’occasione sarà possibile recarsi presso l’ambulanza LAV in piazza per microchippare gratuitamente i cani e gatti di famiglia nell’ambito di un’iniziativa, patrocinata dal Comune di Viterbo, mirata a diffondere una cultura della convivenza corretta, responsabile e consapevole con gli animali familiari. Chi si presenta per l’inoculazione del microchip al proprio amico a quattro zampe dovrà essere maggiorenne, avere con sé fotocopia del proprio documento e codice fiscale. I microchip sono stati concessi gratuitamente dal Comune di Viterbo.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina a Palazzo dei Priori nell’ambito della conferenza stampa a cui oltre alla sindaca Chiara Frontini sono intervenuti l’assessore Elena Angiani e il consigliere comunale Francesco Buzzi, con delega entrambi al benessere animale, insieme a Maria Grazia Pompei, referente LAV Viterbo.

“Crediamo molto negli appuntamenti come quello di sabato prossimo – ha sottolineato la sindaca Frontini –. Per questo ci siamo messi a disposizione fin da subito. Da parte di questa amministrazione c’è una grande attenzione verso i nostri amici a quattro zampe. Attenzione garantita anche e soprattutto attraverso un assessore e un consigliere con delega specifica per il benessere animale e attraverso provvedimenti generali e specifici su tutto ciò che riguarda la tutela degli animali. Dal nostro “no” ai fuochi di artificio in occasione della festa di Santa Rosa e di Capodanno, fino all’iniziativa a piazza della Rocca di sabato 17 giugno, che ci vede collaborare con LAV e L’Erbolario, mettendo a disposizione i microchip e contribuire quindi a un’importante forma di prevenzione dell’abbandono dei nostri amici domestici. Piccolo grande segno di attenzione alla vita e alla tutela degli animali, tematica che rientra a pieno titolo nella visione complessiva di gestione della città”.

“Per questa prima giornata del microchip del 2023 abbiamo aderito con piacere all’iniziativa della LAV e abbiamo garantito il nostro sostegno con il patrocinio gratuito e mettendo a disposizione i microchip di proprietà del Comune – ha spiegato l’assessore Angiani -. La lotta al randagismo e all’abbandono è uno degli obiettivi programmatici dell’amministrazione Frontini e le giornate della microchippatura gratuita vanno esattamente in questa direzione, insieme ad altre iniziative come le convenzioni stipulate con alcune associazioni animaliste che si sono rese disponibili per la gestione diretta delle adozioni. Le iniziative organizzate da quando ci siamo insediati, sempre in collaborazione con le associazioni, hanno prodotto ottimi risultati proprio in merito alle adozioni, in particolar modo da quando si è cominciato a lavorare sulla rieducazione dei cani e sul loro inserimento in ambienti familiari. Con la LAV inoltre ci stiamo confrontando anche in merito alla gestione delle colonie feline per le quali abbiamo già provveduto a effettuare una ricognizione e a stilare un elenco di colonie registrate”.

“A quasi un anno dal nostro insediamento – ha aggiunto il consigliere delegato Buzzi – ci incontriamo per la seconda volta per un evento che riguarda la lotta al randagismo. Stiamo lavorando con tutte le associazioni e l’evento coordinato dalla LAV ne è la dimostrazione. È davvero tanto l’impegno che stiamo mettendo per risolvere tutte le problematiche del mondo animale. Gli animali domestici fanno parte della nostra vita quotidiana e hanno bisogno di attenzione e protezione. Proprio in quest’ottica abbiamo rispolverato il regolamento comunale per la tutela degli animali del 2009, pubblicato sul sito del Comune. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori iniziative, alcune già in essere, tra cui il conferimento di un’apposita delega alle associazioni per l’adozione diretta dei cani, iniziativa condivisa e molto apprezzata”.

Il primo passo per tutelare cani e gatti dall’abbandono è infatti identificarli attraverso la registrazione all’anagrafe degli animali d’affezione, un obbligo di legge che viene spesso disatteso. Secondo i dati LAV su fonti pubbliche, nel 2020, 64.476 cani sono entrati nei canili sanitari e solo il 42% è stato restituito al detentore: questo indica che la maggior parte di questi cani non è stato reclamato da nessuno. In seguito all’identificazione, è altrettanto fondamentale procedere con la sterilizzazione, in accordo con il medico veterinario, per evitare nascite incontrollate che alimentano il fenomeno del randagismo. Ecco perché, per chi vive una condizione di fragilità economica, verranno messi a disposizione un numero limitato di voucher per la sterilizzazione gratuita del proprio compagno a quattro zampe.

In contemporanea alla tappa di Viterbo il progetto raggiungerà negli stessi giorni anche Prato e Bari ed entro la fine dell’anno altre nove città in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia.

“Siamo molto felici di collaborare con L’Erbolario, che ha scelto di sostenere questo progetto, per mettere in campo un’iniziativa concreta a contrasto di abbandoni e randagismo. Per la gestione di questi due fenomeni è infatti necessario informare e sensibilizzare sulla corretta convivenza con gli animali più vicini a noi, a partire dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi normativi e dei doveri del detentore. Il tour nazionale di microchippatura e sterilizzazioni gratuite è un modo efficace per incontrare e formare chi vive con un cane e un gatto in zone dove il randagismo canino e felino è molto diffuso e l’obbligo di identificazione e registrazione particolarmente disatteso” – dichiara Maria Grazia Pompei, responsabile LAV Viterbo.

I voucher sterilizzazioni sono limitati e saranno erogati durante le tappe del tour nazionale a persone in stato di fragilità economica. Per ulteriori informazioni: Lav Viterbo, 379 1065752 – lav.viterbo@lav.it – www.lav.it/insiemecontrolabbandono .