Firenze, Festa della Liberazione 2023

Il 25 aprile si festeggia la fine della guerra di Liberazione nazionale dall’occupazione nazista e dal nazifascismo, Firenze, Medaglia d’Oro della Resistenza, era già città libera da otto mesi.

Il Comune di Firenze celebra il 78° anniversario della Liberazione d’Italia con diverse iniziative.

Le iniziative istituzionali del 25 aprile

– In piazza dell’Unità Italiana, alle 10, deposizione di una Corona di alloro in onore ai caduti con la partecipazione della Famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio. Interverranno il sindaco di Firenze, il prefetto di Firenze, il presidente della Regione Toscana, un rappresentante dell’Anpi e una delegazione delle forze armate.

– In piazza della Signoria, alle 11, la cerimonia nell’anniversario della Liberazione d’Italia con la partecipazione della Famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio. Interverranno il sindaco di Firenze, i due giornalisti Aldo Cazzullo e Sandra Bonsanti e la presidente dell’Anpi provinciale.

– Alle 17.30 in piazza della Signoria si terrà il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri.

Le iniziative nelle Biblioteche comunali fino al 2 maggio

Sono tante le iniziative che le biblioteche propongono per la festa della Liberazione, un ricco programma che spazia dalle presentazioni di libri che raccontano le vicende storiche della fine della Seconda guerra mondiale a incontri, spettacoli, mostre e passeggiate nei luoghi testimoni degli eventi più significativi di quegli anni.

Gli eventi nei Quartieri

Il Quartiere 3 ricorda la 78° Festa della Liberazione con una lunga cerimonia che prevede la deposizione di una serie di corone di fiori nei luoghi simbolo del quartiere in in quei mesi intensi. La prima deposizione al Monumento ai caduti in piazza Elia Dalla Costa alle 8,15. Il 22 aprile presso il Teatro Affratellamento (ore 17.30) si terrà lo spettacolo teatrale “La Luna e la scatola di latta”.

Anche il Quartiere 4, fino al 29 aprile, organizza una serie di eventi celebrativi della Liberazione. Si terranno vari incontri per ricordare gli avvenimenti legati al 25 aprile, nonché una passeggiata e una biciclettata nei luoghi simbolo di quel periodo.

Il Quartiere 5 invece, in collaborazione con la sezione ANPI “Rifredi” , la sezione ANPI “Anna Maria Enriques Agnoletti” e i circoli ARCI “Il Campino-Le Panche”, “Tre Pietre”, “Castello”, “Il Lippi”, “SMS di Serpiolle” e “SMS di Rifredi”, organizza una passeggiata martedì 25 aprile nei luoghi (tra Rifredi e Serpiolle) dove si sono verificati episodi significativi della Resistenza fiorentina.