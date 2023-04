Puglia: le spiagge da visitare nelle vacanze 2023

La Puglia, insieme con Sicilia, Sardegna e Calabria è tra le regioni con più chilometri di costa in Italia: scopriamo le spiagge e le cale più belle, dal Gargano al Salento.

La bellezza delle spiagge pugliesi ha fama mondiale: il Salento, le magiche cale del Gargano, il roccioso litorale del barese, con le cale di Polignano e Monopoli, e tantissime altre gemme dal nord al sud di questa splendida regione. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, per molti è arrivato il momento di decidere come spendere le ferie 2023. Passare una o due settimane sotto il sole della Puglia, godendosi il suo magnifico mare, potrebbe essere l’opzione ideale, vista l’amplissima scelta. Se stai pensando a una vacanza in Puglia, lascia che ti indichiamo alcune delle migliori spiagge.

Il Gargano e le Isole Tremiti

Partiamo dal nord della Puglia, dove domina il Gargano, un isolato polmone verde in una regione che ha come simbolo infinite pianure dorate punteggiate dai suoi ulivi secolari e millenari. Le cale del Gargano sono dei luoghi mozzafiato, non molto grandi e spesso raggiungibili solo da mare, ma imperdibili per la loro maestosità. Si tratta di cale e calette che si sono originate (e che si evolvono costantemente) per via dell’erosione che il mare porta avanti a danno delle pareti calcaree del Gargano, bianchissime ma anche fragilissime.

Da non dimenticare poi le isole Tremiti, con la bella San Domino a fare da protagonista con le sue piccole ma fantastiche calette.

Il barese: Polignano e Monopoli

In provincia di bari la costa si fa più rocciosa, e le cale di sabbia più rare. Ma anche qui ci sono piccoli angoli di paradiso da non perdere durante una vacanza in Puglia. All’interno di Polignano si trova l’inconfondibile cala di Lama Monachile, e nei suoi dintorni si trovano piccolissime perle come Cala San Vito e le spiagge di Porto Cavallo. Scendendo fino a Monopoli se ne incontreranno diverse di simili, fino a un’altra famosa area, quella di Cala Copacabana e di Cala delle tre grotte.

Il Salento: spiagge da sogno una dopo l’altra

La fama del Salento lo precede: qui la concentrazione di spiagge da sogno è davvero notevole. Possiamo partire da Torre dell’Orso, passando da Alimini e la Baia dei Turchi fino al golfo interno della splendida Otranto. E poi ci sono le spiagge del Golfo di Taranto: da Santa Maria di Leuca ci si imbatte una dopo l’altra nella Marina di Pescoluse, in Torre San Giovanni, nella magnifica mezzaluna di Gallipoli, e quindi in altre spiagge di grande fama come Porto Cesareo.

Come raggiungere la Puglia?

A questa domanda si associano varie risposte. Il metodo più comodo per molti è sicuramente l’aereo: in Puglia ci sono due aeroporti, quello di Bari e quello di Brindisi. A seconda di dove si sia scelto di soggiornare, uno sarà più comodo dell’altro (meglio Bari se ci si deve spostare a nord, meglio Brindisi per il Salento). Ma in molti potrebbero partire in auto dalla penisola e vivere l’ulteriore comodità di girare liberamente ed esplorare le bellezze della regione: soluzione più faticosa e non sempre più economica.