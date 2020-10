Alitalia: sono migliaia gli italiani ancora in attesa di rimborso per i voli cancellati causa Covid19

Alitalia deve dire quanti passeggeri sono ancora in attesa del rimborso per la cancellazione del proprio volo, e se questi 265 milioni di euro di cui parla oggi il commissario straordinario Leogrande siano stati erogati tramite voucher o in denaro.

CODACONS: MIGLIAIA DI ITALIANI ATTENDONO ANCORA RIMBORSI PER VOLI CANCELLATI CAUSA COVID

Lo afferma il Codacons, che denuncia come nel nostro paese siano ancora migliaia gli utenti in attesa di ottenere il rimborso riconosciuto dalla normativa comunitaria in tema di voli.

“Nonostante il trascorrere dei mesi migliaia di consumatori non hanno ancora ottenuto alcun rimborso per la cancellazione del proprio volo causa Covid – spiega il presidente Carlo Rienzi – I numeri forniti oggi da Alitalia non appaiono quindi sufficienti, e vorremmo sapere quanti milioni di euro siano stati rimborsati sottoforma di voucher e quanti attraverso erogazioni in denaro”.

“Ricordiamo infatti che solo grazie alle denunce del Codacons l’Antitrust ha aperto una istruttoria su Alitalia per la pratica scorretta di riconoscere rimborsi tramite voucher anche per voli cancellati per cause non imputabili al Covid” – conclude Rienzi.

Codacons Cs