Tampone obbligatorio a chi viene dalla Francia, lo chiede il Codacons

Sottoporre a tampone obbligatorio chi entra dalla Francia in Italia. A chiederlo il Codacons, dopo la forte crescita dei contagi da Covid registrata tra i cittadini francesi.

I numeri ufficiali vedono da giorni in Francia un numero elevato di contagi che ha superato quota 8mila al giorno con una progressione esponenziale del virus – spiega il Codacons – E’ impensabile che le misure di vigilanza possano valere solo per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna e taglino fuori la Francia, paese che ad oggi risulta a tutti gli effetti a rischio.

TROPPI CONTAGI TRA I CITTADINI FRANCESI, PAESE VA AGGIUNTO A QUELLI A RISCHIO

Per tale motivo e considerato l’andamento dei contagi registrato negli ultimi giorni, chiediamo alle autorità italiane di disporre il tampone obbligatorio per tutti i cittadini che entrano in Italia provenendo dalla Francia, a tutela della salute pubblica e per evitare nuovi focolai di coronavirus – conclude l’associazione.

Codacons Cs