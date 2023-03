“L’Isola che verrà”, un incontro per progettare il futuro di Nisida con i giovani

Nisida è una risorsa per la città e i Campi Flegrei ancora tutta da scoprire e il progetto NISIDA COAST TO COAST offre preziose opportunità di riscatto ai giovani che abbandonano la scuola. Nel Centro Europeo Studi di Nisida il giorno 23 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15, istituzioni, scuole e imprese discuteranno delle opportunità di sviluppo possibili grazie al progetto NISIDA COAST TO COAST che prevede tre progetti formativi gratuiti per i giovani: cucina, accoglienza turistica e METAVERSO.

Progetto NCTC

Il progetto NCTC è stato selezionato da “Con i Bambini” (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) per contrastare la dispersione scolastica e prevenire la criminalità giovanile grazie a tre preziose opportunità di formazione gratuita con stage retribuiti per diventare “Operatore di cucina- Cuoco”, “Operatore della promozione e accoglienza turistica”, “Operatore informatico della realtà aumentata/metaverso”. L’obiettivo è la realizzazione di un HUB per servizi in ambito turistico, ambientale e sociale all’interno del Centro Diurno Polifunzionale annesso all’IPM di Nisida per creare opportunità lavorative per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, coinvolti nei percorsi formativi. Dopo un tirocinio, potranno inserirsi nel settore dei servizi alle imprese.

Delle attività di formazione già in corso e del futuro di NISIDA COAST TO COAST si discuterà nel corso dell’evento “L’Isola che verrà” il giorno 23 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15, assieme alle istituzioni, ai protagonisti del progetto, ai ragazzi delle scuole, ai partners del progetto, agli esperti del settore, alle associazioni e alle imprese del territorio impegnati in attività di visioning e operative mapping.

CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI

Al tavolo dei relatori: Gianluca Guida, Direttore Istituto penale per minorenni di Nisida – Napoli, Imma Carpiniello, presidente cooperativa Lazzarelle e coordinatrice del progetto, il presidente della cooperativa Era Giacomo Smarrazzo; la vicesindaco Laura Lieto, l’assessora comunale al turismo Teresa Armato, l’assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese, Giuseppe Centomani, dirigente Centro Giustizia Minorile per la Campania, Maria Sara Castaldo, Impresa sociale Con i Bambini. Chiuderà i lavori- coordinati da Imma Carpiniello- l’assessora regionale alla Formazione Armida Filippelli.

TALKING ISPIRAZIONALE

Le esperienze virtuose verranno raccontate nel corso del talk ispirazionale: con Francesco Pascale, presidente cooperativa Terra Felix-Legambiente; Raffaele Felaco, psicologo; Antonio Lucidi, vicepresidente di L’Altra Napoli; Anna Cozzolino, cooperativa Lazzarelle dopo i saluti di Alessandra Rossi coordinatrice del Centro diurno polifunzionale di Nisida. Modera Tonia Limatola, giornalista.

VISIONING e MAPPING

La giornata sarà dedicata anche ad un’azione partecipata di visioning e operative mapping, in cui i ragazzi destinatari del progetto NCTC saranno coinvolti – assieme a professionisti, associazioni, rappresentanti istituzionali e alle scuole – in un percorso di ideazione creativa sul futuro di Nisida, confrontandosi su idee, dati e progettualità con l’esperta di marketing territoriale, Francesca Cocco. Il risultato sarà una mappa “propositiva”, che aiuterà il progetto a sviluppare una visione complessiva di Nisida, integrata con il territorio Flegreo e del tessuto urbano e sociale della città di Napoli. Inoltre, i ragazzi dell’ISIS Vittorio Veneto si confronteranno in una challenge grafica per restituire all’esterno il risultato dell’esperienza del gruppo di lavoro fornendo materiale utile per lo sviluppo in concreto dell’idea progettuale.

I PARTNERS DI NCTC

Cooperativa Lazzarelle, Cooperativa Era, Istituto Statale di Istruzione Superiore Vittorio Veneto, Dipartimento di Ingegneria-Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Consorzio Noesis, Associazione Jolie Rouge, Dipartimento Studi Umanistici – Università Federico II, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale-Regione Campania, Giustizia minorile/Centro Diurno Polifunzionale di Nisida.