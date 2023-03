Patrimonio, Diaco (M5S): “Regione Lazio e Roma Capitale aprano procedura condivisa per bloccare sfratti Piani di Zona Ponte Galeria”

“Roma Capitale e la Regione Lazio devono urgentemente attivarsi per fermare gli sfratti dei nuclei familiari che vivono presso le abitazioni incluse nei Piani di Zona B39 di via Aldo Bibolini a Ponte Galeria nell’XI Municipio, che rischiano di materializzarsi nei prossimi giorni.

Ricordiamo come tutta questa gente sia stata clamorosamente ingannata: gli inquilini non possono essere allontanati da case già acquistate, soprattutto dal momento che la Regione Lazio ha avviato l’iter di revoca del finanziamento alla società edilizia dando così di fatto ragione agli abitanti.

Occorre fermare questo scempio che rischia di innescare una vera e propria bomba sociale sul territorio: la nuova Giunta regionale di Francesco Rocca e il sindaco Gualtieri aprano subito un polo di confronto, per attivare una procedura condivisa che aiuti queste persone a non vivere più nella paura di non avere un tetto sopra la testa. Quello all’abitare è un diritto e va tutelato attivando ogni azione più opportuna”.

Così in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S).