Orsa KJ1, Diaco (M5S): “Ennesima tragedia, un’altra mamma uccisa” 

“Un’altra mamma è stata uccisa, ma a certa gente va bene così, visto che si tratta di un’orsa. Nessun rispetto per la vita di KJ1 né per i suoi tre cuccioli, anzi, dal centrodestra c’è chi chiede addirittura più uccisioni.

Quella che si è consumata in Trentino-Alto Adige è l’ennesima tragedia che dimostra come nel nostro Paese ci sia ancora troppa gente che ritiene di appartenere a una specie superiore. Ma la convivenza pacifica con gli animali si raggiunge con l’informazione e la consapevolezza, non con la morte indiscriminata: chi ama gli animali si impegni a diffondere questa cultura, perché evidentemente chi è al potere non ha interesse a farlo”.

Così in una nota il Vice Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco.