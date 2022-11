Regione Lazio, Corrado: “Nessuno sgarbo alla polizia locale di Roma”

“Chiarire la questione sulla presunta esclusione della Polizia Municipale di Roma alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l’impegno durante l’emergenza Covid è un atto dovuto ai nostri operatori prima che all’opposizione” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio.

“Nell’ottobre dello scorso anno è stata pubblicata la delibera n. 633 che ha istituito un riconoscimento rivolto agli agenti che si sono particolarmente distinti nella gestione dell’emergenza Covid a cui ha fatto seguito la relativa determina con l’Avviso e i criteri per l’attribuzione. Ogni Comune è stato chiamato a segnalare, tramite delibera di Giunta, il personale di Polizia Locale individuato dai Comandi. Nel dicembre 2021 abbiamo poi riaperto i termini per la presentazione delle istanze anche in considerazione del fatto che diverse giunte, tra cui la giunta capitolina, si fossero appena insediate a seguito delle elezioni amministrative. Per diffondere in modo capillare l’iniziativa abbiamo scritto ai sindaci dei Comuni della nostra Regione, ad ANCI Lazio, ALI Lazio, ANPCI, UPI per informarli dell’Avviso e della proroga dei termini. Sono pervenute nei termini indicati 81 adesioni: in 45 di queste sono stati indicati 64 operatori, mentre nelle restanti è stato indicato l’intero corpo. Non risulta pervenuta alcuna adesione da parte di Roma Capitale.

Riservando un’alta considerazione alle donne e agli uomini che hanno prestato un servizio essenziale impagabile per la popolazione durante un momento critico, quale il periodo pandemico, abbiamo deciso di estendere un riconoscimento a tutti i Corpi del Lazio prevedendo la consegna di una pergamena, riconoscimento che è stato dato anche a tutto il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale consegnato nelle mani del Vice Comandante” – prosegue Corrado.

“Per questioni logistiche e tenendo presente che, purtroppo, i casi covid sono in aumento, è stato deciso di invitare alla cerimonia i Comuni i cui Corpi hanno segnalato personale meritevole del riconoscimento, nonché in rappresentanza di tutti gli altri Comuni del Lazio, è stato esteso l’invito ai capoluoghi di provincia e alle polizie provinciali. Alla cerimonia sono stati invitati anche tutti i consiglieri regionali in carica. Nel corso dell’iniziativa, è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lazio e l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori della Polizia Locale del Lazio, a testimonianza del valore che riconosciamo a coloro i quali non sono soltanto le donne e gli uomini delle “multe” e della volontà di offrire strumenti che consentano di operare al meglio per garantire la sicurezza alle nostre comunità. Quello che secondo Fdi è stato uno sgarbo al corpo di polizia locale di Roma è una falsità e sembra più una strumentalizzazione che un dispiacere reale. Abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine e vicinanza a chi con coraggio ha portato avanti le attività di controllo e presidio del territorio rischiando in prima linea il contagio e anche la vita, ma qualcuno ha approfittato di un momento profondo per un mero attacco politico. Questo lascia di certo un amaro in bocca. Su una questione sono d’accordo con l’opposizione: avendo un’alta considerazione del nostro corpo, auspichiamo che il legislatore nazionale possa intervenire quanto prima per equiparare le forze di Polizia Locale agli altri Corpi” – ha concluso Corrado.