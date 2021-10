TTG Rimini, Corrado: “Ok ripartenza ma il Lazio visitato nel 2021 soprattutto da italiani”

“In questi mesi abbiamo cercato di dare una spinta alla ripartenza e lo abbiamo fatto naturalmente anche nel settore del turismo. E’ stata lanciata dal mio assessorato una campagna importante, condivisa e costruita insieme alle varie associazioni di categoria del comparto, sto parlando di Più Notti, Più Sogni, una misura attraverso la quale regaliamo, come Regione Lazio, a coloro che scelgono di visitare il nostro territorio, una notte ogni due di permanenza piuttosto che due notti ogni cinque di permanenza. Una iniziativa unica nel suo genere che ha trovato anche un riscontro in un’indagine recente, svolta nel mese di luglio dall’Istituto Piepoli che ha evidenziato come tra un campione di oltre mille persone in tutta Italia il 25% conosceva la campagna e oltre il 60% l’ha utilizzata.

La misura è stata lanciata il 2 luglio scorso

E bisogna tenere presente che la misura è stata lanciata il 2 luglio scorso. Abbiamo avuto questo riscontro positivo perché nel Lazio è stata messa in campo una strategia di marketing che accompagnerà sia questa misura, prorogata fino al 30 novembre, ma anche le prossime che abbiamo intenzione di promuovere. Rispetto all’analisi del target di visitatori del nostro territorio, abbiamo notato, e questo non è un dato da poco, che la destinazione Lazio, che intendiamo implementare a livello di marketing utilizzando Roma che già è un brand noto e identificato come Italia, è una destinazione ricercata da chi va a visitare il nostro sito di promozione turistica VisitLazio. E rispetto ai Paesi di origine degli utenti che cercano il Lazio come destinazione, abbiamo sicuramente l’Italia, ma anche gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito e la Francia”.

Così nel corso del suo intervento questa mattina alla Fiera TTG di Rimini, l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado che questa ha partecipato all’inaugurazione dello stand della Regione Lazio insieme al Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e al Presidente Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti.

TTG Rimini, i dati a disposizione ci dicono anche un’altra cosa

“I dati a disposizione ci dicono anche un’altra cosa, sicuramente in questi due anni abbiamo avuto un turismo di prossimità, fatto di italiani che si spostano sul nostro territorio, per cui la ripresa in questa stagione c’ è stata ma è dovuta soprattutto alla presenza degli italiani. Se confrontiamo i dati rispetto al 2019 e alle presenze che avevamo degli stranieri, i dati invece sono molto negativi.

Preciso che si tratta di una rappresentazione analitica che riguarda Roma Capitale e sua la Città metropolitana, una porzione sicuramente più vasta di territorio, e questa considerazione ci fa capire che esiste una sofferenza, un trend negativo legato all’assenza degli stranieri. Ecco perché c’è un impegno ancora più deciso e costante nel partecipare a manifestazioni fieristiche come questa del TTG, come quelle che ci saranno anche in altri Paesi non solo qui in Italia, perché è il momento in cui la domanda e l’offerta hanno la possibilità di incontrarsi ed è il momento in cui noi possiamo promuovere il nostro territorio su altri mercati. Quello che noi abbiamo da offrire è un viaggio infinito ed esperienziale che appaga tutti i sensi e abbraccia tutti i segmenti del turismo”.