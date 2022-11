Roma, biodiversità, nasce un’oasi fiorita in collaborazione con Retake

Inaugurata nel quartiere Appio Latino della Capitale, l’area verde fiorita è l’ultimo tassello del viaggio di riqualificazione da nord a sud d’Italia che Findus ha avviato in collaborazione con “Retake”, un movimento spontaneo di cittadini che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana.

Il percorso di riqualificazione, partito da Cisterna di Latina, località nel Lazio e sede dello stabilimento produttivo di Findus, nelle precedenti settimane è giunto anche a Napoli e a Milano.

Un’oasi fiorita in città

Un’oasi fiorita in città per favorire la presenza di insetti impollinatori e salvaguardare la biodiversità; un gruppo di volontari che promuovono la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana con interventi di pulizia, valorizzazione e abbellimento di spazi pubblici. Sono gli ingredienti del viaggio di riqualificazione avviato da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del gruppo Nomad Foods, insieme a “Retake” con l’obiettivo di creare 4 oasi fiorite e donare nuova linfa vitale ad aree verdi da riqualificare da nord a sud d’Italia.

Dopo una prima tappa a Cisterna di Latina, cuore pulsante della produttività di Findus e sede dello stabilimento, e le successive a Napoli e a Milano, il viaggio di riqualificazione si è concluso a Roma dove l’azienda, in compagnia dei volontari, ha dato vita ad un intervento di pulizia, valorizzazione e abbellimento di un’area verde a Largo Don Orione nel quartiere Appio Latino, tra i più popolosi della città.

«Siamo molto orgogliosi di aver portato il progetto ‘Oasi Fiorite’ in giro per l’Italia e di aver assistito alla riqualificazione di aree verdi grazie anche all’aiuto dei cittadini volontari. – ha dichiarato Federica Sesta, Vegetables Senior Brand Manager Findus – Il nostro obiettivo è infatti far toccare con mano ai nostri consumatori ciò che sta avvenendo all’interno dei nostri campi di vegetali, ovvero la creazione di oasi fiorite per favorire gli insetti impollinatori e quindi la biodiversità».

Il progetto Oasi Fiorite

Il progetto Oasi Fiorite si inserisce, infatti, in un più ampio impegno di Findus per la sostenibilità che compie quest’anno passi in avanti con la creazione di oasi di biodiversità nei campi; l’installazione di stazioni meteo nell’Agro Pontino e sonde per l’umidità; la messa a punto di sistemi d’irrigazione efficienti come quello “a goccia” per migliorare la gestione delle risorse.

Grazie all’utilizzo di questo sistema, nei campi Findus si è potuto risparmiare in pochi anni fino al 30% di risorse idriche ed energetiche, rispetto al classico sistema di irrigazione ad alta pressione.

Un percorso in sostenibilità avviato da tempo, che ha portato Findus oggi ad avere il 90% dei volumi totali verificati da agricoltura sostenibile, per arrivare entro i prossimi tre anni al 100%.