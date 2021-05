Roma, Atac e Retake insieme per il decoro all’esterno delle stazioni della metropolitana

Atac e Retake, associazione di volontari molto attiva in città, hanno dato avvio ad una collaborazione al fine di svolgere attività comuni per migliorare il decoro all’esterno delle stazioni della metropolitana.

Le stazioni

La prima stazione interessata dal progetto, nato dalla collaborazione tra la Squadra Decoro di Atac e Retake Roma, sarà Torre Angela della linea C. Nei giorni che precedono il 29 maggio e durante la giornata di sabato 29 maggio, gli operatori di Atac e i cittadini volontari del quartiere, lavoreranno per ripulire gli spazi esterni in prossimità della stazione. A questa iniziativa partecipa anche l’Ufficio del Coordinamento Decoro Urbano di Roma Capitale, che ormai da diverso tempo collabora con l’Associazione no-profit.

In particolare, sulla stazione Torre Angela, Atac ha effettuato anche lavorazioni all’esterno della stazione, come interventi di manutenzione del verde, nelle zone di competenza, nelle aree che circondano la stazione e la pulizia straordinaria, oltre alla sostituzione e rifinitura della segnaletica dell’ingresso principale.

La collaborazione con Retake è nata per dare continuità alle iniziative positive già sperimentate in passato, con l’intento di consentire la realizzazione di eventi congiunti in alcune stazioni della metropolitana di Roma. La Squadra Decoro di Atac si occuperà delle aree interne alle stazioni mentre Retake Roma di quelle esterne.

Atac dedica grande attenzione e molte risorse al mantenimento del decoro delle proprie infrastrutture. A partire dal 2020 l’azienda ha istituito la “Squadra Decoro”, che ha lavorato assiduamente alla riqualificazione di numerose stazioni. Nel 2021 sono state completate Laurentina, Tiburtina, Spagna, Barberini, Repubblica. Le attività sono ancora in corso a Castro Pretorio, Policlinico, dove si sta approfittando dei lavori di sostituzione delle scale mobili per migliorare il decoro della infrastrutture, e Piramide. Nel 2022 sono in programma attività di riqualificazione a Bologna, Basilica S.Paolo e Colosseo.