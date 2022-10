Olio d’Oliva: l’oro giallo delle nostre campagne

E’ tempo di olive: ovunque anche nelle nostre campagne si organizza la raccolta, l’olio d’oliva è una vera e propria risorsa per la nostra agricoltura e per il benessere dell’uomo, sembra strano ma si tratta di un elemento fondamentale per una dieta sana, equilibrata e non solo, persino la pelle ne trova giovamento. I benefici dell’olio di oliva sono davvero tanti ed importanti e, per questo motivo, quando si fa la spesa, è sempre bene scegliere con accuratezza.

Il mercato mondiale desidera l’olio

L’oliva non è un frutto semplice, l’olio è un bene prezioso. Non si produce in tutto il mondo quello d’oliva. L’Italia un pò come la Grecia e la Tunisia invece sono aree dove la produzione è importante.

Nelle campagne del nostro Paese l’olivo è una delle piante più amate e coltivate, la produzione industriale ma anche casalinga è davvero tanta e di ottima qualità.

Ad oggi accade che il mercato globale sia in netta espansione, la richiesta ha raggiunto quota 6,3 miliardi di euro, una crescita costante che vede un ottimo aumento di acquisto di olio in tutto il Pianeta. Il prodotto viene stimato ed utilizzato ovunque per diverse necessità. Il costo sul mercato è in netta crescita ma ci sono brand e nomi che rappresentano l’optimun ed il valore aggiunto del made in Italy. La richiesta cresce ma la natura non sembra essere d’accordo. Infatti da mesi conosciamo il crollo della produzione nazionale di olive è importante infatti secondo alcune stime a breve una bottiglia su tre di olio extravergine made in Italy andrà sparendo e se, la grande distribuzione piange l’assenza di alcune marche, volano al top i costi della produzione home made e dell’acquisto diretto dall’agricoltore. Insomma questo anno l’olio diventa un vero e proprio oro naturale.

Olio d’oliva: per star bene in salute

Le rughe, odiatissimi segni dell’età che avanza sono un problema estetico importante:; l’olio è un ottimo contributo alla lotta antiage grazie al suo contenuto di vitamine e acidi grassi insaturi. Utilizzarlo puro sulla pelle giovane la mantiene elastica, utilizzarlo sulla pelle avanti con l’età, a quanto pare, la nutre rendendola luminosa. Si può usare al naturale dalla bottiglia o, perchè no, in una delle tante soluzioni commerciali. I polifenoli sono un ottimo contributo non solo per la bellezza ma anche per la salute, infatti alcune recenti ricerche hanno trovato un nesso con la cura e prevenzione della malattia di Alzheimer. Questo infatti non è solo causato da una normale conseguenza dell’invecchiamento, ma si sviluppa a causa di un processo patologico che distrugge progressivamente i neuroni di alcune parti del cervello.

Altri usi dell’olio sono quelli che portano beneficio alla dieta e dunque alla salute in generale: l’olio a crudo non è mai da eliminare dal proprio percorso nutrizionale, anzi, bisognerebbe farne un uso saggio e consapevole.