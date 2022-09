Regione Lazio, Santori (Lega): “Gualtieri bocciato, avviso di sfratto al PD”

“Avviso di sfratto per il Pd alla Regione Lazio, dove l’appuntamento elettorale è ormai prossimo. Ma i risultati che escono dalle urne sono un fin troppo roboante campanello di allarme cui dovrebbe prestare attenzione anche il sindaco Gualtieri, sonoramente bocciato, a un anno dalla sua elezione e dopo dodici mesi di nulla di fatto se non addirittura di situazioni ulteriormente peggiorate.

La città si dibatte insieme al resto d’Italia

La città si dibatte insieme al resto d’Italia in una gravissima crisi economica, oppressa dai rincari, e non poteva sopportare oltre degrado, sporcizia, illegalità diffusa e insicurezza. Il Centrodestra vince quasi ovunque e per il Pd siamo al capolinea di un inconcludente sentiero. Ora bisogna lavorare per l’immediata ripresa della Capitale, del Lazio e dell’Italia intera”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega.