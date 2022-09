Ponte Milvio, controlli dei carabinieri su degrado e illegalità

I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio in zona Ponte Milvio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità.

In totale sono state identificate 72 persone

In totale sono state identificate 72 persone, 4 delle quali denunciate a piede libero, e sono state eseguite verifiche su 31 veicoli. Due minori sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 15enne italiano e un 27enne russo sono stati denunciati per ricettazione perché trovati in possesso, rispettivamente, di due caschi e un casco appartenenti ad una società di “moto-sharing”. Il 27enne dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché in possesso anche di tre dosi di hashish.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 41enne della provincia di Latina trovato in strada con un taglierino e un 38enne del Benin per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Roma il 7 agosto 2021.