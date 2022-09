Il Papa: “Il futuro si costruisce insieme ai migranti, ai rifugiati e alle vittime di tratta”

“Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Rinnoviamo il nostro impegno per l’edificazione di un futuro che metta al centro anche migranti, rifugiati, sfollati e vittime della tratta. Il Regno di Dio si costruisce insieme con loro”. E’ il tweet di oggi del Papa sul suo account @Pontifex.

Le stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati riportano oltre 100milioni di persone nel mondo in fuga da guerre, persecuzioni, disastri climatici e ambientali. E’ un dato destinato a crescere ulteriormente e con il quale tutte le società del mondo dovranno fare i conti. Milioni di persone in movimento attraverso confini e frontiere alla ricerca di un luogo sicuro dove poter costruire il proprio futuro.

Un futuro comune

Il futuro cui rifugiati e migranti aspirano, tuttavia, non è soltanto il ‘loro’, ma è anche quello delle società e dei Paesi che accolgono, che danno rifugio e che garantiscono condizioni di vita dignitose. Comunità in grado di costruire il futuro con i migranti e i rifugiati, cioé insieme a loro. Ed è proprio a questo che si riferisce il tema della 108.ma Giornata mondiale promossa dalla Chiesa nell’ultima domenica di settembre.

La storia di Myrra Muteba

Ma quali sono le condizioni e le priorità necessarie a costruire questo futuro comune? Lo spiega chi ha sperimentato in prima persona cosa significhi ricostruirsi una vita lontano dal proprio paese. Myrra Muteba, operatrice sanitaria, rifugiata in Italia da 19 anni ritiene che la chiave per costruire un futuro comune sia quella della conoscenza e del dialogo, elementi fondamental per sensibilizare la società in cui viviamo.

Fonte: vaticannews.it



var url362093 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=362093”;

var snippet362093 = httpGetSync(url362093);

document.write(snippet362093);