Fiumicino, Di Genesio Pagliuca-Antonelli: “I tre spicchi di Gambero Rosso a Luca Pezzetta altro fiore all’occhiello”

“Apprendiamo con gioia che la Pizzeria Clementina di Luca Pezzetta ha ottenuto i Tre Spicchi del Gambero Rosso, il maggior riconoscimento per la prestigiosa guida Pizzerie d’Italia 2023”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Lo avevamo detto a dicembre al debutto di Clementina e lo ribadiamo ora, in occasione di questo importante riconoscimento: Luca Pezzetta è un’altra straordinaria eccellenza del nostro territorio e siamo orgogliosi del suo ritorno a Fiumicino – aggiunge –. Sapevamo che avrebbe lasciato il segno anche sul litorale, dove la buona cucina è sempre stata una certezza per i palati più esigenti. Con Pezzetta la pizza eleva ulteriormente il suo rango e, senza artifizi o infingimenti, conquista il suo posto tra le pietanze migliori, completando un’offerta già molto qualificata per Fiumicino”.

“I Tre Spicchi di Pezzetta sono per noi un ulteriore fiore all’occhiello – aggiunge l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli -. Si aggiungono alla conferma delle Tre Rotelle per Sancho, altra eccellenza del territorio la cui pizza Marinara con alici fresche ha di recente ottenuto anche il marchio De.C.O del Comune di Fiumicino”.

“Sia Pezzetta sia Sancho, inoltre, fanno parte di Periferia Iodata che raccoglie alcune tra le migliori offerte gastronomiche del nostro territorio. Fiumicino – concludono Di Genesio Pagliuca e Antonelli – si conferma un territorio che cresce in termini attrattivi, produttivi e di qualità. A Pizzeria Clementina e a Sancho vanno i nostri complimenti, certi che il loro successo farà da stimolo anche per altre realtà che operano in città”.