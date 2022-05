Elezioni Fiumicino 2023, Di Genesio Pagliuca: “Una coalizione ampia e compatta verso il 2023”

“Oggi inizia una nuova avventura a cui sono orgoglioso di partecipare e che è il frutto di un percorso partecipato e ampio che ha coinvolto tutte le forze del centrosinistra”. Lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, candidato a sindaco del centro sinistra per le amministrative del 2023.

Sento tutta la responsabilità di rappresentare al meglio il progetto

“Sento tutta la responsabilità di rappresentare al meglio il progetto per Fiumicino le cui linee guida sono scritte nella Carta degli intenti che oggi, tutti insieme abbiamo sottoscritto – prosegue -. Un progetto che si basa su tre parole chiave: inclusività, sostenibilità, produttività”.

“E’ questa la nostra visione della città del futuro: una città in cui tutte e tutti si sentano cittadini allo stesso modo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, che non guardi alle differenze se non come ad una ricchezza di cui fare tesoro per migliorare sempre. Una città sostenibile, in termini soprattutto ambientali, perché la tutela dell’ambiente è, per noi, un obiettivo determinante e una pratica su cui improntare tutte le nostre azioni sul territorio. Produttiva, perché vogliamo concentrare la nostra politica sullo sviluppo dei settori chiave della nostra economia, sulla tutela dei posti di lavoro e sulla promozione di iniziative che producano occupazione”.

Partiamo un anno prima delle elezioni

“Partiamo un anno prima delle elezioni – sottolinea – perché abbiamo già le idee chiare, una coalizione compatta e pronta a portare tra le persone la nostra idea di città. E una coalizione pronta, anche, ad accogliere nuove forze ed energie che vorranno portare il loro contributo per il futuro di Fiumicino”.

“Ringrazio tutti i partiti, le liste e le associazioni che hanno firmato la Carta degli intenti e con le quali, da oggi, saremo impegnati giorno dopo giorno sul territorio – conclude -. Ma ringrazio, soprattutto, il sindaco Esterino Montino che in questi nove anni di amministrazione ha dimostrato con i fatti e con il sostegno di tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza, quanto il buon governo possa cambiare davvero il volto e il cuore di una città. Fiumicino, e lo dicono i dati, è una città in cui si vive bene, in cui le persone scelgono di venire a vivere per guadagnare qualità della vita. E questo è merito di chi ha realizzato progetti importanti e ha dato un’impronta decisiva al cambiamento di Fiumicino. Noi raccogliamo questa eredità e guardiamo al futuro con uno sguardo innovativo, giovane e all’avanguardia”.