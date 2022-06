Fiumicino, Di Genesio Pagliuca-Anselmi: “Al fianco delle lavoratrici e lavoratori della Gate Gourmet”

“Siamo venuti a portare la solidarietà del Comune di Fiumicino, insieme ai consiglieri comunali Stefano Calcaterra e Barbara Bonanni, ai lavoratori della Gate Gourmet che protestano in via della Scafa a Fiumicino. Alle 14 riprenderà la trattativa tra i vertici nazionali di Gate Gourmet e Dnata e sembra ci siano buoni spiragli perché riprenda positivamente. Quanto sta avvenendo e la dimostrazione che la crisi Alitalia non è legata solo alla compagnia di bandiera ma a tutto l’indotto. Il settore aeroportuale necessita di un contratto di settore da ottenere in accordo con i sindacati e di un bacino unico dei lavoratori dove poter attingere”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

Ci batteremo sempre al fianco dei lavoratori

“In ogni caso noi – aggiunge l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi – come Amministrazione, ci batteremo sempre al fianco dei lavoratori e saremo con i dipendenti della Gate Gourmet anche in futuro se la trattativa non dovesse andare a buon fine. Non mancherà l’occasione per farci nuovamente portavoce dei lavoratori e delle lavoratrici e fare luce anche su questa vicenda”.