Fiumicino, inaugurata nuova pista ciclabile sulla Portuense

E’ stato inaugurato oggi un nuovo tratto di pista ciclabile sulla via Portuense: 650 metri che arrivano a Parco Leonardo. All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco e all’assessore Caroccia, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, la consigliera Barbara Bonanni e il consigliere Armando Fortini

“Il progetto sulla ciclabilità è uno dei progetti di qualità, per la nostra amministrazione – spiega il sindaco Montino -. Siamo arrivati a 30 chilometri e puntiamo ad arrivare a 50 entro il 2023”.

“E non è un progetto pensato solo per il turismo, ma anche e soprattutto per le persone che vivono nella nostra città – sottolinea -. Un progetto di mobilità sostenibile che, sul lungo termine, punta a far sì che sempre più persone scelgano la bicicletta per i loro spostamenti, diminuendo, se non abbandonato, l’uso della macchina”.

“Per questo, anche il contratto con il gestore del nostro trasporto pubblico – prosegue Montino – prevede dei nodi di scambio tra i bus e le bici, con veri e propri punti di bike sharing”.

“Dopo questo tratto inaugurato oggi – aggiunge l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia – abbiamo in programma altri 300 metri proprio a seguire. In accordo con la proprietà, contiamo di arrivare presto fino al confine del nostro comune, ovvero a Pleiadi. Da lì, ci ricongiungeremo con la pista romana”.

“Abbiamo convocato una conferenza dei servizi proprio con la Capitale, per discutere di come far congiungere i due tratti”.

“Quando questo sarà fatto – conclude il sindaco – si potrà andare a Roma o i romani potranno venire a Fiumicino, tutto in bicicletta, attraversando tratti molto suggestivi che costeggiano il Tevere e offrono un panorama mozzafiato. Purtroppo, dal lato romano, la pista è ferma al ponte della Magliana e da lì non ha fatto un metro in avanti”.