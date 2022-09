Tesori a 4 zampe compie 8 anni, auguri e buona vita a tutti i cuccioli aiutati nutriti e salvati dai giovani volontari reatini

Lunedi 19 settembre 2022 Tesori a quattro zampe, nato per dare voce a tutti gli animali, compie 8 anni. Da un’idea è sorto un progetto, quella zampa arancione da 2.922 giorni propone foto, video, richieste di adozioni, ritrovamenti, adozioni, lacrime e sorrisi. Propone la voce di tanti animali e di tanti volontari, i quali, si trovano a combattere da soli delle piccole battaglie che la maggior parte delle persone neanche sanno. Nel silenzio più assoluto della frenetica vita, c’è un sottobosco di cuori che salvano altri cuori.

Da primo articolo in poi, la zampa arancione che contraddistingue Tesori a quattro zampe, è diventata con orgoglio un punto di riferimento. Animali smarriti, abbandonati, ritrovati, in cerca di adozione, attraversano tutti le pagine del nostro sito internet www.tesoriaquattrozampe.it e le pagine dei nostri social network: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, Tik Tok.

Ann nei quali siamo cresciuti molto, abbiamo ampliato il pubblico dei nostri lettori in tutta Italia. Siamo partiti da una piccola grande idea e ne abbiamo fatto una gigantesca opportunità di aiuto.

Siamo arrivati a spegnere l’ottava candelina con 20.783 articoli pubblicati, 17.033 Mi Piace sulla pagina Facebook, 5.268 follower su Twitter e 73.243 visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale e 4.109 Mi Piace su Tik Tok in meno di un mese.

Siamo stati fautori dell’utilizzo dei fuochi d’artificio silenziosi

Siamo stati fautori dell’utilizzo dei fuochi d’artificio silenziosi in città nel Capodanno 2016 e 2017, siamo stati creatori e promulgatori nel 2015 dell’iniziativa “Una ciotola di acqua per i randagi” alla quale hanno aderito tante attività commerciali. Sempre nel 2016 abbiamo collaborato nella raccolta di cibo e materiale per animali colpiti dal terremoto. Fino al 2019 abbiamo collaborato all’adozione di molti quattro zampe ospiti del Canile di Rieti e da due anni aiutiamo le volontarie del Canile di Gubbio, abbiamo realizzato una campagna nell’estate 2018 per ridurre gli abbandoni e aumentare le adozioni. Nel Natale 2018 abbiamo ideato una votazione fotografica dedicata a padroni e quattro zampe che ha ricevuto 2.637 voti da tutta Italia.

Con i nostri articoli dedicati alle normative, alle curiosità, alle notizie dal resto d’Italia, abbiamo da sempre fatto informazione per migliorare la vita degli animali ed educare, nel nostro piccolo, chi non si era mai avvicinato a questo mondo. Dal 2021 proponiamo due nuove rubriche: la prima L’AVVOCATO RISPONDE curata dell’avvocatessa Giada Bernardi, la seconda TRA UOMO E CANE BASTA UNO SGUARDO curata dalle volontarie cinofile della Croce Rossa Bassa Sabina, che si sono aggiunte a CAPIAMO I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE E PROFESSIONE VOLONTARIA.

Oggi spegniamo otto candeline, luminose e vigorose, e lo facciamo ringraziando tutti i nostri lettori che ogni giorno ci leggono, sostengono e che condividono i nostri articoli, aiutando noi e i volontari ad allungare una mano nei confronti di chi ha più bisogno. Vogliamo che ognuno di voi spenga queste candeline, perché insieme abbiamo fatto tanto e molto altro potremo ancora fare. Ricordate sempre che Tesori a quattro zampe dà voce agli animali.

Per festeggiare i nostri 8 anni Tesori a quattro zampe organizza una due giorni di eventi, alternando una parte più informativa ad una più ludica. Venerdi 23 settembre, in piazza San Rufo a Rieti, dalle ore 18, Tesori a quattro zampe propone il convegno “Quattro zampe: salute e diritti”.

Al seminario interverranno di tre medici veterinari di lunga esperienza: il dott. Francesco Pifani, la dott.ssa Cristiana Matteocci, la dott.ssa Chiara Boncompagni. Con loro parleremo di: Leishmaniosi, Fonofobia e Adozioni consapevoli. Modera: Pier Luca Aguzzi, giornalista, scrittore e ideatore del blog Tesori a quattro zampe.

Inoltre avremo ospiti volontarie e associazioni, presenti anche la cagnolina Asia, Pastore Belga Malinois di tre anni, accompagnata dal suo conduttore il brigadiere capo Daniele Formichetti, sottufficiale dei Carabinieri Forestali. Con loro la Comandante dell’Arma Carabinieri Gruppo Forestali di Rieti, tenente colonnello Irene Davì. Inoltre con loro avremo anche la CRI Bassa Sabina con la cagnolina Aida e i volontari Simona Mari, la volontaria Laura Zambelli ed il vicepresidente locale Giuseppe Corallo.

Poi, il 24 e 25 settembre, con inizio ore 16:30, quinto torneo di Calcio Balilla “Città di Rieti” con a seguire, il 24 settembre, Danza Africana a cura di Ilaria Nobili. L’evento è inserito all’interno del “Festival delle Arti e delle Musiche 2022”.

Grazie a voi per essere cresciuti con noi.