ENPA Santa Marinella e  ANPAV onlus partecipano alla mostra mercato del Bagatto di Santa Severa

Dopo il lungo fermo da Covid, torna il mercatino micisolidale degli Aristogatti. Ma quest’anno c’è una grossa novità. Per la prima volta durante l’intera estate, tutti i sabati, fino a sera, sarà presente uno stand della solidarietà gattina alla mostra mercato di Santa Severa del Bagatto, grazie alla collaborazione fra la sezione ENPA di Santa Marinella – più conosciuta come Aristogatti, dall’omonima colonia felina che gestisce al Castello di Santa Severa – l’ANPAV onlus e i volontari di Cuore a 4 zampe.

Un appuntamento d’eccezione

Un appuntamento d’eccezione, che permetterà di trovare a tutti i gattofili del comprensorio, solo per pochi euro, accessori utili per i loro piccoli amici, ma anche tanti oggetti vintage e bigiotteria. Il ricavato – spiegano i volontari delle associazioni – servirà per sfamare e curare i meno fortunati di cui i soci si prendono cura tutti i giorni con grande abnegazione.

L’estate è lunga e quindi gli operatori della solidarietà si sono divisi in due squadre che si alterneranno ognuna con il proprio stand. E’ inutile dire che la storica mostra mercato del Bagatto, con artigianato, antichità, modernariato, arte e pittura, che apre i battenti dal 1994 con l’arrivo dell’estate, rappresenta un’occasione imperdibile per vacanzieri della costa a nord di Roma.

E, da quest’anno, lo sarà anche per i volontari animalisti

E, da quest’anno, lo sarà anche per i volontari animalisti che sperano di fare buoni proseliti. L’appuntamento, che si è sempre svolto nella storica piazzetta Roma di Santa Severa, sabato 12 giugno si sposta nella vicina via Olimpo. Questo sabato lo stand miciosolidale sarà allestito dalla sezione locale ENPA. Un punto d’incontro che, dopo i lungi mesi d’isolamento, farà riscoprire ai visitatori il sapore dolce della condivisone e della socialità e della solidarietà.

(B.C.)