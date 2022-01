Notizie buone per il mondo animale. Oltre il 95% dei romani ha applicato il microchip al proprio pet. Una prassi importante per ufficializzare l’esistenza del proprio figlio peloso e uno uno dei metodi più sicuri per aiutarlo a tornare a casa in caso di smarrimento. Il cane rimane il primo pet presente nelle case dei romani (78,33%) e chi possiede anche un gatto, il 41,67% ha microchippato entrambi e il 58,33% porta in detrazione fiscale le spese.

La motivazione principale

La motivazione principale è la convinzione che il proprio animale faccia parte appieno della famiglia, quindi deve essere riconosciuto legalmente come tale e soprattutto perché il microchip è un vero e proprio gesto d’amore e di rispetto nei confronti del proprio cane e gatto.

Questo è il dato emerso dall’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2022, la rassegna pet friendly più famosa d’Italia che da anni effettua indagini volte a comprendere le abitudini dei proprietari verso i loro animali. La ricerca è stata svolta a Milano, Bologna, Vicenza, Roma (20.600 intervistati) e Napoli: tappe in cui è stata presentata la manifestazione.

Oltre l’70% degli intervistati romani non ha stipulato un’assicurazione e il 95% non ha fatto la richiesta del Bonus Manovra di Bilancio 2021 che prevede fino a 80 euro di rimborso per le spese veterinarie.

L’osservatorio Quattrozampeinfiera analizza le abitudini degli italiani

“L’osservatorio Quattrozampeinfiera analizza le abitudini degli italiani nei confronti dei loro pet per meglio comprendere come cambino gli atteggiamenti nel tempo – afferma Alessandra Aspesi, Responsabile comunicazione e marketing – Siamo contenti che la maggior parte degli italiani utilizzi il microchip, valido strumento contro l’abbandono. Quattrozampeinfiera è la più importante manifestazione pet d’Italia e ci siamo accorti, durante le nostre tappe, che gli italiani hanno il desiderio di acquisire maggiore autonomia nella gestione dei pacchetti assicurativi. Abbiamo constatato una certa diffidenza ma anche curiosità e una certa distanza dovuta a un linguaggio ancora molto tecnico che alimenta un desiderio di maggior comprensione e autonomia nella gestione dei pacchetti assicurativi. Nei nostri appuntamenti in giro per l’Italia offriamo informazioni utili per approfondire i temi di conoscenza, educazione in ambito assicurativo.

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, società al 100%, di BolognaFiere. La prossima tappa si svolgerà a il 5 e 6 marzo a Roma per poi proseguire a Napoli (9- 10 aprile), Bologna (7- 8 maggio) Milano (1 – 2 ottobre) e Vicenza (26 – 27 novembre)

