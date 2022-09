DL Aiuti ter, Franceschini: 40 milioni di euro per cinema, teatri, musei e luoghi della cultura

“40 milioni di euro per sostenere i costi energetici sostenuti dai teatri, dalle sale da concerto, dai cinema, da musei, dalle biblioteche, dagli archivi e dagli istituti culturali. Così come avvenuto nella pandemia, il governo si mobilita per un aiuto concreto e immediato per sostenere le attività dei luoghi della cultura nel momento della crisi energetica”.

Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la norma introdotta dall’articolo 11 del decreto legge Aiuti ter approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas subito da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura.

Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, verranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse.

Il contributo introdotto da questa norma non sarà cumulabile con gli altri crediti d’imposta previsti dal provvedimento varato oggi dal governo.