Stéphane Lissner nuovo sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo

Scelto all’unanimità dal presidente Luigi de Magistris e dai consiglieri Michele Lignola, Giuseppe Tesauro, Sergio De Felice e Mariano Bruno.

Stephane Lissner, direttore artistico dell’Opéra di Parigi, sarà il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo appena scadrà il mandato di Rosanna Purchia, il prossimo 1 aprile.

Lo ha annunciato con soddisfazione sul suo profilo facebook il presidente Luigi de Magistris.

“Ebbene sì… è inutile nasconderlo, è proprio vero: Stéphane Lissner sarà il nuovo sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo! Tutto questo se il Ministro Dario Franceschini sosterrà, come credo, la nostra proposta.

L’attuale direttore dell’Opéra national de Paris ed ex sovrintendente e direttore del Teatro alla Scala di Milano (solo per citarne alcuni) ci ha scelti.

Tutto è iniziato circa un mese fa in seguito alla sua richiesta di incontrarmi. Da quell’incontro ho subito compreso l’amore che nutriva per la nostra città e soprattutto il forte desiderio di lavorare al San Carlo, visto come il luogo perfetto dove poter continuare una brillante carriera.

Per il maestro Napoli è una grande sfida.

Se Napoli non fosse cambiata in questi anni, soprattutto attraverso la cultura, se i napoletani non avessero creduto fino in fondo in un cambiamento, tutto questo non sarebbe accaduto.

Una nuova stagione è alle porte. Una grandiosa stagione sta per cominciare.”