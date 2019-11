Franceschini: “Dopo Venezia serve action plan per proteggere il patrimonio culturale”

“Quello che è accaduto a Venezia ci ha ricordato ancora una volta quanto siamo fragili di fronte ai disastri naturali e al cambiamento climatico. Questa tragedia può divenire un’opportunità per trovare soluzioni e prevenire altri danni: dobbiamo poter reagire prontamente, servono azioni internazionali, coordinate e guidate dall’Unesco”. Così il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini è intervenuto al Forum dei ministri della cultura alla 40° sessione della Conferenza Generale Unesco a Parigi chiedendo di rafforzare i caschi blu della Cultura.

“Dobbiamo prepararci ai rischi che verranno prodotti dal cambiamento climatico e dobbiamo proteggere le vite e la cultura dei nostri popoli. Per questo motivo – ha spiegato Franceschini – devono essere rafforzate le iniziative come i caschi blu della cultura, per prevenire e reagire prontamente a seguito dei disastri naturali. Perché le minacce globali contro il nostro patrimonio non sono solo il terrorismo, la guerra e i conflitti armati. E per rispondere a questi pericoli abbiamo bisogno di un action plan per proteggere il patrimonio culturale dal cambiamento climatico. Il mondo intero – ha concluso Franceschini – deve guardare la tragedia di Venezia, perché Venezia è il mondo. E il suo patrimonio appartiene all’umanità”.