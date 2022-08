Conte: “In questa settimana girerò l’Italia per toccare con mano i problemi e le urgenze”

In questa prima settimana girerò l’Italia per toccare con mano i problemi e le urgenze che premono su famiglie e imprese. Partirò dal Veneto, dove parleremo di cantieri superbonus e crediti da sbloccare, del nostro tessuto produttivo fatto soprattutto di piccole e medie imprese, di nuove tecnologie e fonti rinnovabili, di comunità energetiche; di giovani e futuro.

Sviluppo e legalità

Incontrerò tanti di voi anche in Emilia Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e in Molise; sarò poi in Puglia e Campania per confrontarmi con voi su sviluppo del Sud e legalità. Qui di seguito troverete l’indicazione delle tappe serali. Comunque nei prossimi giorni vi aggiornerò su tutti gli appuntamenti che stiamo organizzando. Con cuore e coraggio, sempre dalla parte giusta.



