6 caratteristiche utili che deve avere uno smartphone

Gli smartphone differiscono tra loro per capacità di memoria, la velocità del processore, il sistema operativo, il design… Ma su una cosa siamo tutti d’accordo: ogni cellulare deve avere alcune caratteristiche ben precise per essere considerato un buon modello. Sono aspetti, tecnologie e funzioni di cui proprio non puoi fare a meno.

Se sei in procinto di acquistarne uno, ma non sai quali fattori considerare, dai un’occhiata a questo articolo: ti dirò quali sono le x caratteristiche utili che deve avere uno smartphone per venire incontro a tutte le tue esigenze.

1) Una batteria a lunga durata

La fase in cui gli smartphone venivano accusati di scaricarsi in fretta è terminata. Oggi i migliori possono durare anche più di 48 ore, usati normalmente. I modelli più recenti hanno un sistema di ricarica veloce che consente di avere almeno in 50% di batteria in più dopo pochi minuti. Questa è tra le caratteristiche più importanti che uno smartphone di ultima generazione deve avere e ti conviene farci attenzione, se non vuoi un modello che ti abbandoni proprio nel momento in cui ne hai più bisogno.

2) 8 GB di RAM (e multi-tasking)

Dalla memoria RAM dipendono le prestazioni dello smartphone. I modelli più recenti vantano una RAM di almeno 8 GB che è pari a quella dei laptop di fascia media. Grazie a questa caratteristica puoi usare diverse App nello stesso momento, navigare da una schermata all’altra, eseguendo compiti molto difficili che, solitamente, un tempo venivano fatti con il pc o il tablet. Questa possibilità (multitasking) è una caratteristica che può servirti soprattutto se usi lo smartphone come strumento di lavoro. Attenzione perché non tutti la prevedono.

3) Alta definizione

Gli smartphone servono tanto a godersi i media visivi quanto a comunicare. Se ami guardare film, giocare e visualizzare foto sullo schermo del tuo cellulare, devi cercare modelli che hanno un display ad alta risoluzione.

Senza perderci in tecnicismi, ecco come capire se uno smartphone ha un display di buona qualità:

Per schermi da 4,8 a 5,5 pollici, cerca una risoluzione superiore a 720×1280 px (HD), 240 o 320 dpi (fascia media);

Per schermi da 4,8 a 7 pollici, cerca almeno 1080×1920 – (Full-HD), 320, 480 o 640 dpi (fascia alta);

Per schermi da 5 a 7 pollici, cerca almeno 1440×2560 px. (QuadHD) 480 o 640 dpi (top di gamma).

4) Un’ottima fotocamera

Non devi essere un fotografo professionista per notare la differenza tra le fotocamere degli smartphone moderni e quelle di un vecchio cellulare. Smartphone di fascia medio-alta e con un costo accessibile, oggi, vantano obiettivi di tutto rispetto e sensori degni delle reflex entry-level (anche oltre i 32 MP). È una frontiera eccellente che sta portando gli smartphone più avanzanti a rivaleggiare con le migliori fotocamere in circolazione per quanto riguarda la resa delle immagini.

5) Tecnologia NFC

La tecnologia Near Field Communications consente al tuo smartphone di trasmettere i dati ad altri telefoni e tablet nelle vicinanze. È utile per condividere immagini e musica. Puoi anche usarlo per pagare in negozi e ristoranti. Si trova sulla maggior parte dei telefoni Android e Windows; non è il sistema usato da Apple.

6) Ampio spazio di archiviazione

Anche i cellulari con la memoria che si riempiva in fretta sono ormai dei ricordi del passato. Oggi uno smartphone di livello medio può avere dalle anche oltre 64 GB di memoria interna e prevedere un slot per scheda SD che espande ulteriormente la memoria.

Conclusione

Ci sono tante altre caratteristiche che puoi considerare utili in base alle tue necessità come, per esempio, il sensore di impronte digitali o la ricarica wireless. Vuoi acquistare uno smartphone che ha davvero tutto ciò che ti serve? Non perderti il nuovissimo HONOR 70 offerta cellulare mid-range che può competere con un top di gamma. Ha tutte le caratteristiche appena descritte e quelle che potresti desiderare, elevate all’ennesima potenza: sarà un acquisto che ti renderà soddisfatto al 100%.