Di Battista: “L’Italia è un Paese da ricostruire e la battaglia più importante, più che politica, è culturale”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Il 3 settembre del 1982, a Palermo, Cosa Nostra uccise Carlo Alberto dalla Chiesa, generale, prefetto e papà di Rita. Otto anni prima, in un ufficio milanese, i vertici di Cosa nostra (tra i quali Stefano Bontate, uno dei 3 capi assoluti di allora) incontrarono Silvio Berlusconi e con lui strinsero un patto per la cui intermediazione Marcello Dell’Utri è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.