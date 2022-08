Cimiteri, Santori (Lega): “Sgommate tra le tombe, Roma perde anche la sfida della memoria”

“Valzer di poltrone, nomine, assunzioni, promesse, soldi. Ma nulla. Ama resiste ad ogni sfida per il decoro, la decenza, il rispetto e la civiltà. Ultimo scandalo lo spregio dei defunti messo in campo da bande che si sfidano indisturbate in gare di velocità tra le tombe.

I cittadini protestano

I cittadini protestano stanchi di prezzi alle stelle per servizi che non funzionano, lentezze, depositi colmi, muri sbrecciati, viali riarsi in uno strazio senza fine di parenti e amici: ma qualsiasi richiesta di un livello minimo di civile normalità cade nel silenzio violato dei cimiteri capitolini, e Roma perde anche la sfida della memoria”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori, che sostiene la protesta indirizzata ai vertici di Ama e Campidoglio dal Comitato di tutela dei cimiteri capitolini.

Non è possibile tollerare oltre questa situazione

“Non è possibile tollerare oltre questa situazione, che oltretutto costa denaro speso inutilmente: a che servono le telecamere se sono spente, rotte, o nessuno controlla le immagini che registrano. Chiediamo al sindaco Gualtieri di attivarsi, di prevedere maggiori controlli della Polizia locale, di verificare i sistemi di sicurezza. È tempo di porre fine alla vergogna che attanaglia in questa città sia i vivi che i morti, frutto di una sempre più testarda e odiosa intolleranza verso i romani che chiedono anche in questo settore sicurezza, rispetto, igiene e decoro, ma vengono sistematicamente insultati e colpiti nei loro affetti più cari dal malgoverno del Campidoglio”, conclude il consigliere della Lega.