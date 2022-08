Acerbo: “L’abolizione della legge Fornero è un punto del programma di Unione Popolare”

La Lega imbroglia sulla legge Fornero. Aveva promesso di abolirla e non l’ha fatto. Avevano la maggioranza per farlo con M5S e non l’hanno fatto.

Ora propongono quota 41 che non è l’abolizione della legge Fornero ma la spacciano come se lo fosse.

Abolizione Fornero

E sono in coalizione con Berlusconi e Meloni che la legge Fornero l’hanno votata.

L’abolizione della legge Fornero è un punto del programma di #UnionePopolare che propone di portare l’età pensionabile a 60 anni.

Per noi di Rifondazione Comunista è una discriminante.



