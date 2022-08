De Magistris: “Libereremo i palazzi del potere dal puzzo del compromesso morale”

In Parlamento alla guida di Unione Popolare non darò tregua alla borghesia mafiosa, ai colletti bianchi che depredano il denaro pubblico cementificando il rapporto delle mafie con la politica, l’economia e le istituzioni, sottraendo il denaro ai diritti dei cittadini, a cominciare dalla sanità pubblica.

Libereremo i palazzi

La politica non ha fatto nulla perché non ha mani oneste, autonome, libere, competenti e coraggiose per attaccare al cuore il sistema criminale.

Libereremo i palazzi del potere dal puzzo del compromesso morale.



