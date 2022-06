Rifiuti, Diaco (M5S): “Critiche CGIL a gestione Gualtieri emblema di un fallimento oramai acclarato”

“Le parole del segretario della CGIL di Roma e del Lazio Natale di Cola certificano ulteriormente il fallimento dell’Amministrazione Gualtieri sul tema dei rifiuti.

Un argomento su cui Gualtieri e la sua maggioranza stanno palesando tutta la propria incompetenza, a cui tentano maldestramente di sopperire attraverso proposte irrealizzabili, deleterie e bislacche quali, ad esempio, l’inceneritore.

La verità è una

La verità è una: questa Amministrazione è in totale confusione e la città sta subendo le drammatiche conseguenze di un’incapacità politica oramai conclamata.

Gualtieri riveda le sue priorità e pensi alle catastrofiche conseguenze che la sua scellerata gestione sta causando ai cittadini romani.

Solo per citare un esempio, è inconcepibile che Ama sia ancora sprovvista di un piano industriale, tra l’indifferenza generale di una maggioranza che non riesce a gestire adeguatamente la situazione rifiuti nel nostro territorio.

A questo punto non comprendiamo perché Gualtieri non porti avanti il piano industriale stilato durante l’Amministrazione Raggi per il periodo 2021-2024. Lasciare la città senza una pianificazione certo sul fronte rifiuti sarebbe un atto estremamente scriteriato e irresponsabile nei confronti dei romani”.

Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.