Di Battista: “Salvini, Calenda, Renzi e la Bonino dovrebbero vergognarsi”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Quel #ciaone seppellì il governo Renzi, lo stesso Renzi che ha sostenuto il referendum di oggi, lo stesso Renzi che attacca il reddito di cittadinanza parlando di sprechi ma che tace sulle centinaia di milioni di euro che ci è costato il loro ultimo fallimento.

Io non mi permetto di deridere coloro che sono andati a votare (dovrei deridere me stesso, tra l’altro. Alla fine, ricordando le battaglie che facevamo per i referendum propositivi e contro il quorum, sono andato a votare, chiaramente contro i quesiti in questione). Mi permetto di dire a questi politici amati (chi più chi meno) dalla stampa e dalla TV, che nel Paese reale quel che dicono non ha alcun impatto. Zero assoluto.