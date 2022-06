Roma, permessi Ztl: procedura semplificata per i rinnovi online

Dal 1° giugno è possibile rinnovare online i permessi Ztl che scadono alla fine del mese. Il 29 giugno terminerà la validità della proroga dei contrassegni per le Zone a traffico limitato – con scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 – dovuta allo stato di emergenza da Covid-19 e adottata per effetto della Legge 159/2020. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, l’Amministrazione Capitolina e Roma Servizi per la Mobilità hanno stabilito una modalità di rinnovo semplificata.

Dichiarazione sostitutiva

E’ sufficiente accedere al sito ZTLsemplice.romamobilita.it per presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti il permanere delle caratteristiche del permesso: tipologia, titolare e targa del veicolo. Si riceverà immediatamente via mail il bollettino per effettuare il pagamento e, dopo aver versato l’importo dovuto, sarà trasmesso il nuovo contrassegno alla casella di posta elettronica che sarà indicata dal cittadino. La scadenza del permesso è variabile tra 3 e 12 mesi, assegnata d’ufficio e calcolata secondo un algoritmo che tiene conto dei valori numerici della targa del veicolo associati al contrassegno. L’importo da pagare è proporzionale a tale validità, prendendo a riferimento il costo giornaliero dell’autorizzazione in scadenza. Al rinnovo successivo la validità del permesso tornerà a essere quella consueta di 12 mesi e la relativa domanda di rilascio potrà essere formulata con le usuali procedure.



