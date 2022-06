Presutto (M5S) Ddl autonomie: “Accentua le differenze territoriali contravvenendo alla Costituzione ed al PNRR”

“Il disegno di legge quadro sulle autonomie proposto dalla ministra agli affari regionali Mariastella Gelmini, è un collegato al PNRR, in quanto tale con esso dovrebbero essere rispettate e seguite le finalità attese dall’UE riguardo l’eliminazione delle differenze economiche, infrastrutturali e sociali, tra Sud e Nord del nostro Paese. Purtroppo, la lettura dei contenuti riportati nella bozza del Ddl, evidenzia in modo prevalente l’esigenza di avviare il processo delle autonomie cristallizzando, se non addirittura accentuando, le attuali disparità e differenze.” Dichiara il Senatore Vincenzo Presutto, capogruppo M5S in Commissione Bilancio e vicepresidente della bicamerale sul Federalismo fiscale.

Il Senatore spiega

“Ad oggi manca il calcolo dei fabbisogni standard per le attività che dovrebbero essere trasferite alle Regioni, viene inoltre dato un riferimento prioritario ai costi storici e si rimanda ad un tempo, precisato a livello normativo ma totalmente indefinibile sul piano operativo, per calcolare i LEP. Si fa accenno a trasferimenti finanziari verticali, che vedono lo Stato garantire la copertura delle attività con compartecipazioni regionali, ma manca qualsiasi richiamo ai trasferimenti orizzontali di risorse finanziarie tra le Regioni, che dovrebbero essere garantiti sulla base dei principi di coesione e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

Presutto conclude

“In sintesi, con questa legge quadro, si rischia concretamente di accentuare le differenze territoriali nel nostro Paese, contravvenendo a quanto stabilito dal PNRR e dalla nostra Costituzione.”