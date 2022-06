Padova, “MoMart 4 for you”: Scopri l’artista che c’è in te. E ti sentirai meglio

Scopri l’artista che c’è in te. E ti sentirai meglio: è questo lo slogan che accompagnerà “MoMart 4 for you”, la mostra mercato degli artisti padovani che domenica prossima 5 giugno, dalle ore 9:30 alle 19:30, tornerà nel cuore della città lungo le vie Cavour, Risorgimento e Santa Lucia.

Porte aperte

Porte aperte all’arte per tutta la giornata con alcuni artisti dell’associazione che accoglieranno nei propri stand i visitatori interessati a cimentarsi nelle varie tecniche, pittoriche e non, mettendo a disposizione i “ferri” del mestiere e, soprattutto, i loro insegnamenti. Eccoli: Alessandra Andreose e Silvia Zago daranno modo di sperimentare la pittura a olio; Cristina Zucchi la pittura a olio o acrilico; Emanuela Colbertaldo l’acquarello; Diana Migliorato il collage pittorico; Gianpaolo Biandini il mosaico in legno; il collettivo artistico culturale La Tana l’incisione.

Un percorso attivo per i cittadini e un laboratorio a cielo aperto con dimostrazioni pratiche, ad ampio spettro, promosso da MoMart con l’intento di insegnare una tecnica e, soprattutto, far scoprire, a tutti, i benefici dell’arteterapia.

“MoMart 4 for you” è un’iniziativa patrocinata e realizzata in collaborazione con l’Assessorato al commercio e attività produttive del Comune di Padova.



