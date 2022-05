Collot (PaP): “Un’altra intervista al padrone di turno che mette sotto accusa i giovani”

Quando non c’è propaganda di guerra da diffondere, sul Corriere della Sera non manca mai un’intervista a un qualche imprenditore che attacca il reddito di cittadinanza, i lavoratori che vogliono un salario degno o i giovani che non sono abbastanza flessibili. Ieri veniva riportata un’intervista a Tiziana Fausti, attiva nel mondo della moda, di cui alcune dichiarazioni avevano già fatto scalpore.

Dopo essersi accodata ai vari Al Bano, Briatore e Borghese, ha voluto ricordare che gli imprenditori vivono una situazione difficile dall’inizio della pandemia, come se chi non arriva a 1000 euro al mese se la passasse bene invece. I ragazzi non sono umili e non si adattano dice l’imprenditrice, ma viviamo in un paese in cui la precarietà riguarda innanzitutto chi ha meno di 35 anni, non guadagna abbastanza per diventare indipendente ed è costretto a emigrare.

Dichiarazioni del genere in un paese in cui negli ultimi 30 anni i salari sono persino diminuiti, in cui negli ultimi 5 mesi sono morti due ragazzi durante programmi di alternanza scuola-lavoro, vero e proprio sfruttamento gratuito minorile, mostrano tutto l’odio di classe che dall’alto viene indirizzato contro di noi. Per questo la cancellazione della precarietà, un salario minimo di almeno 10 euro, misure di contrasto all’aumento dei prezzi diventano la risposta migliore che chi è costretto a vivere del proprio lavoro può dare.



