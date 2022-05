Conte: “Il 12% dei lavoratori sono poveri, c’è chi guadagna 3 o 4 euro lordi l’ora”

Oggi uno studente della Sapienza mi ha chiesto se ce la faremo ad approvare il salario minimo. Se il resto della politica vuole girarsi dall’altra parte noi no. Noi combatteremo fino in fondo per dire basta. Il 12% dei lavoratori sono poveri, c’è chi guadagna 3 o 4 euro lordi l’ora.

Diritti delle persone

Forse chi non ha occhi per guardare oltre le ztl delle grandi città non lo sa. Noi non facciamo spallucce, se abbiamo il vostro supporto abbiamo spalle larghe per difendere a oltranza la dignità e i diritti delle persone.



