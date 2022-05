Padova, servizio civile universale 2022

Il Comune di Padova – pioniere in materia di servizio civile, sin dalle prime leggi che regolavano le alternative alla leva militare – per il 2022 ha attivato 8 progetti di Servizio civile universale. Dopo l’approvazione da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del Ministero per le politiche giovanili, l’apertura delle candidature e la selezione dei candidati, sono state individuate 48 persone di età compresa tra 18 e 29 anni che saranno coinvolte in diversi servizi del Comune, negli ambiti del sociale, delle politiche scolastiche, delle politiche giovanili e della cultura.

Non semplici volontari ma veri e propri operatori che affiancheranno il personale del Comune e delle cooperative che gestiscono i servizi per svolgere attività e servizi erogati da diversi settori. Sono chiamati a svolgere il proprio servizio per 12 mesi, impegnati 25 ore a settimana, con un assegno mensile pari a 444,30 euro al mese.

Sono giovani che hanno alle spalle storie ed esperienze diverse, di studio, di lavoro e di vita. Per qualcuno è il primo approccio al mondo del lavoro in un’organizzazione complessa come il nostro Comune, c’è chi parla più lingue e chi da sempre è impegnato in attività di volontariato. Sono accomunati dalla voglia di mettersi in gioco, con l’ambizione di trarre il massimo in termini umani e professionali dai prossimi mesi. Per tutti, il servizio civile universale sarà un’occasione per imparare e per progettare il proprio futuro.

L’avvio ufficiale del servizio è il 25 maggio, con l’accoglienza a Palazzo Moroni da parte delle autorità e dei responsabili dei progetti.

Da quel momento, inizia il percorso di formazione che, a partire dalle tematiche generali legate al volontariato, al terzo settore e alla difesa non armata della patria, si svilupperà in percorsi diversificati per ciascun progetto, legati alle attività svolte nel corso dell’anno.

Di seguito una sintesi dei progetti attivati

Down in Town 2022

3 volontari impegnati nelle attività quotidiane dell’associazione Down Dadi per mantenere il supporto alle famiglie e alle persone con sindrome di Down permettendo costante connessione tra questi ragazzi e ragazze e l’associazione a loro dedicata nella promozione di percorsi di autonomia.

Esperienze per l’inclusione e sviluppo della comunità

4 volontari presso il Centro servizi territoriali 1 del Comune di Padova con l’obiettivo di supportare e connettere gli adulti in carico ai servizi o che si interfacciano con il servizio progetti ed inclusione in condizione di disagio economico e sociale a causa di problemi personali o lavorativi favorendo l’orientamento e il coinvolgimento nel territorio in cui poter incontrare persone e investire nelle proprie risorse e capacità.

Giovani a Progetto 2022

5 persone impegnate nelle attività dell’Ufficio Progetto Giovani, sia nella sede di via Altinate che al PG Lab di piazza Caduti della Resistenza. Supporteranno le azioni culturali e inclusive rivolte a giovani.

Libr@mente

4 persone impegnate nella Biblioteca civica di Padova sia per le attività ordinarie di accoglienza dell’utenza e assistenza al prestito, sia per la progettazione e la realizzazione di attività culturali volte alla promozione della lettura.

Motivazioni. Area Adulto – Anziani 2022

3 giovani svolgeranno il servizio civile con il Settore Servizi Sociali e saranno impegnati negli accompagnamenti di persone anziane e persone adulte in disagio economico e sociale, aiutandole in percorsi di inserimento lavorativo e orientamento ai servizi sia in gruppo che individualmente.

Motivazioni. Area Minori – Famiglie 2022

6 giovani saranno impegnati nel Settore Servizi Sociali a favore di minori e famiglie in difficoltà in contesti di gruppo, nei centri di aggregazione territoriale e nei centri estivi, o individualmente attraverso il supporto scolastico in contesti domiciliari, in presenza e online, collaborando con l’ufficio della tutela minori nel monitoraggio dei progetti attivi nel territorio o con i cc.ss.tt nel collegamento con le famiglie e rete dei servizi territoriali.

Museinjeans

8 giovani opereranno nel prestigioso complesso museale degli Eremitani e della Cappella degli Scrovegni e di Palazzo Zuckerman, partecipando alla progettazione di attività culturali oltre che alla catalogazione di opere e collezioni archeologiche e librarie.

Piccoli intrecci 2022

15 persone impegnate in 11 scuole dell’infanzia comunali in affiancamento delle insegnanti nelle sezioni e dedicati ai bambini 3-5 anni durante la quotidianità e la routine prevista nelle sezioni.



