Aprire un negozio nel 2022: tra costi ed e-commerce, tutto ciò che occorre sapere

Sono molte le persone che desiderano aprire un negozio, perché una propria attività può indubbiamente portare immensi vantaggi e soddisfazioni, sia economiche che personali. Il vero problema riguarda lo studio del mercato, e la capacità di affrontare un iter burocratico spesso complesso e farraginoso. Tra costi e impegni, con la possibilità di optare per un negozio online, sono diversi gli aspetti che richiedono un approfondimento, e dei quali parleremo proprio oggi.

Cosa occorre per aprire un negozio nel 2022

Per prima cosa, occorre il supporto e la consulenza di un commercialista esperto: una figura necessaria per farsi guidare nella giungla degli impegni burocratici, rispettando così le disposizioni di legge. Nello specifico, è necessario aprire una partita iva e iscriversi presso l’INAIL e l’INPS. Inoltre, sarà necessario costituire una società ad hoc, e valutare il numero di metri quadri del locale che si possiede o che si desidera prendere in affitto, perché questo determinerà la necessità o meno di richiedere una licenza. Chiaramente bisogna sempre valutare con attenzione i costi, dato che in base al tipo di attività possono salire e raggiungere quote molto alte.

Fra le spese bisogna includere anche le utenze, e qui c’è un consiglio da seguire. Informandosi online è possibile trovare alcune agevolazioni pensate per le attività di business, come ad esempio l’offerta luce per le aziende proposta da Acea, dedicata a tutti i possessori di una partita iva. Altri costi da mettere in preventivo sono il già citato affitto di un locale, l’acquisto delle attrezzature o dei complementi d’arredo, le forniture della merce, il marketing, le polizze assicurative e ovviamente lo stipendio dei dipendenti. Infine, è bene anticipare che molti di questi costi possono essere ridotti – se non annullati – optando per l’apertura di un e-commerce.

Gli errori da evitare quando si apre uno shop online

Con un e-commerce non si pagano gli affitti del locale né gli stipendi dei dipendenti, sebbene serva comunque investire cifre sostanziose per il suo sviluppo e per la sua gestione tecnica. Detto ciò, ci sono alcuni errori frequenti che chi lancia un e-commerce commette, e che conviene evitare. Si parla ad esempio della falsa credenza che basti aprirlo per vendere, quando in realtà serve un investimento importante in marketing per far conoscere il brand.

Bisogna inoltre evitare di sparare sul mucchio, individuando la buy persona più adatta per il proprio business, e si deve studiare la concorrenza per capire quali sono i margini di successo. Altro errore? La scelta di una piattaforma non adatta alla propria idea di e-commerce, e il non mettere in preventivo la fase di start up, che porterà soprattutto spese. Infine, è importante non sottovalutare aspetti come l’esperienza utente sul sito.