Codacons: Chiusura domenicale negozi, follia allo stato puro

La proposta del Ministro Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali è “follia allo stato puro”, e a dimostrarlo sono i numeri. Lo afferma il Codacons, che boccia senza mezzi termini l’assurdo “ritorno di fiamma” di Di Maio sul fronte del commercio.

SENZA MISURE DI RILANCIO, PICCOLI ESERCIZI DESTINATI ALL’ESTINZIONE

“Ricordiamo al Ministro Di Maio che negli ultimi 10 anni ben 64mila negozi sono spariti in Italia, numeri che dimostrano in tutta la loro evidenza come sia assolutamente folle pensare alle chiusure domenicali dei negozi nel nostro paese – spiega il presidente Carlo Rienzi – Disporre per le legge le chiusure domenicali degli esercizi commerciali equivarrebbe a condannare all’estinzione i piccoli negozi e le botteghe di quartiere, che non possono reggere la concorrenza delle multinazionali straniere e dei giganti del commercio online.

Abolire i saldi a favorire iniziative come il Black Friday

Al contrario il Governo deve rilanciare i piccoli esercizi, liberalizzando il settore, abolendo i saldi di fine stagione e creando occasioni di acquisto analoghe al “Black Friday” che, come dimostrano gli ultimi dati, incontrano l’apprezzamento dei consumatori” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa