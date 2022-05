La Finlandia annuncia ufficialmente la richiesta di adesione alla Nato

Domenica 15 maggio, il presidente della Repubblica e il Comitato ministeriale per la politica estera e di sicurezza hanno finalizzato un rapporto sull’adesione della Finlandia all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato). Nella riunione, il presidente e il comitato ministeriale hanno convenuto che la Finlandia avrebbe presentato domanda di adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) dopo che il Parlamento sarà ascoltato. È quanto si legge in una nota ufficiale del Governo finlandese, in cui il Paese scandinavo annuncia ufficialmente che farà richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica. La notizia è stata poi data in conferenza stampa a Helsinki dal presidente finlandese Sauli Niinisto insieme alla premier Sanna Marin.

Dopo la consultazione parlamentare

Sull’account ufficiale Twitter del Governo finlandese si precisa che è stato delineato che la Finlandia presenterà domanda di adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) dopo aver consultato il Parlamento. Il rapporto sull’adesione della Finlandia alla Nato – viene spiegato – passerà al Parlamento dopo l’approvazione della relazione da parte della sessione plenaria del Governo di oggi pomeriggio alle 17. Dopo l’approvazione, il rapporto sull’adesione sarà presentato al Parlamento che avrà l’ultima parola.

Fonte: agenzia dire



var url278842 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=278842”;

var snippet278842 = httpGetSync(url278842);

document.write(snippet278842);