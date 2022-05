Lezzi: “È inquietante questo modo di procedere del Governo”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

E’ sempre il potente uomo ombra di Draghi, Garofoli, che sollecita il Presidente del Consiglio in azioni per niente condivisibili.

Lo ricordiamo in prima linea nella decisione a potenziare la compliance con milioni di lettere da inviare anche a piccoli imprenditori da parte dell”Agenzia delle Entrate e lo ritroviamo infastidito dalla trasmissione Cartabianca di Bianca Berlinguer.