Giubileo, Nanni (Calenda): “Collegamento metro C Tor Vergata servizio essenziale e imprescindibile”

“Oggi durante la commissione congiunta delle commissioni Giubileo e Mobilità, l’assessore Patanè ha confermato la realizzazione della tramvia tra la Via Casilina e Tor Vergata. Ricordo che questa fondamentale arteria, di cui si parla da molto tempo, collegherebbe l’asse della Metro C con l’Università e il Policlinico di Tor Vergata, con il CNR e con l’Istituto Nazionale di Astrofisica.” -Così in una nota Dario Nanni Presidente della Commissione Giubileo.-

“Ogni giorno ci sono migliaia di persone che dalla Via Casilina si dirigono verso il polo universitario e le altre strutture presenti nel quadrante suda della Capitale. Molte scoraggiate proprio dalla mancanza di collegamenti pubblici preferiscono utilizzare il mezzo privato. Realizzare questo asse di mobilità garantirebbe un’infrastruttura che rimarrebbe al servizio dei cittadini anche negli anni a venire e ridurrebbe il traffico e l’inquinamento prodotto dall’utilizzo di veicoli privati. Ovviamente sia per questo importante intervento – conclude il consigliere di Azione – che per tutte le molteplici questioni che sono state trattate oggi durante la commissione congiunta, noi contribuiremo e monitoreremo affinché nei tempi previsti si realizzino finalmente le nuove infrastrutture”.