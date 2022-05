Crediti deteriorati: appuntamento con la “Napoli NPL Conference” venerdì 13 alla Federico II

Il 13 maggio 2022, presso l’Aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Federico II di Napoli, si terrà il primo appuntamento della “Napoli NPL Conference”. L’evento, intitolato “I crediti non performing: dalla cessione al recupero”, sarà per gli operatori del settore un modo per approfondire la conoscenza e l’analisi dei crediti deteriorati, atavica criticità del mercato. I crediti deteriorati, infatti, rappresentano grave criticità per i bilanci di molti istituti bancari, che non riescono ad affrontare con serenità le sfide del mercato.

Spunto di discussione

L’evento sarà, così, spunto di discussione degli NPL non solo dal lato finanziario ma soprattutto nella loro gestione; un valido sussidio pratico visto che nel Sud Italia sono concentrati più della metà degli NpL italiani. La kermesse sarà patrocinata dalla Commissione Europea, dal Comune di Napoli e dalla Camera di Commercio di Napoli; l’evento, infine, nasce grazie alla sinergia tra l’Università di Napoli Federico II, la Gazzetta Forense e Villa Vigoni.



