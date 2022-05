Napoli Npl conference 2022: si parla di crediti deteriorati all’Università Federico II

Il prossimo 13 maggio l’Università degli Studi di Napoli ospita la prima edizione dell’evento Napoli NPL Conference. L’incontro intitolato “I crediti non performing: dalla cessione al recupero” si svolgerà dalla 9 del mattino fino alle 18 presso l’aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza.

Gli operatori del settore si sono dati appuntamento per analizzare il mondo dei crediti deteriorati, una criticità da affrontare in maniera proattivo

Ne abbiamo discusso con l’avvocato Mario de Bellis, membro del comitato scientifico della NpL Conference e redattore della Gazzetta Forense.

Un incontro a Napoli sugli Npl

“La nostra idea è portare nella città partenopea il dibattito sui crediti deteriorati e cercare di analizzare la problematica partendo dall’appostazione in bilancio fino ad arrivare alle modalità di cessione e, da ultimo, al recupero. La partnership con Villa Vigoni, centro di studi italo – tedesco e la partecipazione General Counsel presso the EU Single Resolution Boardord consente di iniziare i lavori con un Kenyote, che analizza la problematica quale chiave per una ripresa economica sostenibile e una stabilità finanziaria in Europa. La sessione mattutina prosegue con gli interventi di un consulente legale della Banca d’Italia e alcuni accademici della Federico II, che affronteranno il tema partendo dall’orientamento dell’Organismo di Vigilanza fino ad arrivare a discutere della possibile costituzione di una Bad Bank di dimensione europea.

La sessione pomeridiana, dopo un rapido light lunch dove continuare informalmente la discussione, avrà inizio con un intervento che vuole analizzare il futuro degli NPE e la formazione di un’industria del servicing, anche valutando l’impatto della pandemia e della recente crisi in Ucraina. I lavori proseguono con una roundtable, dove i rappresentanti di tutti i più importanti operatori discutono con il Notaio Riccardo Genghini, esperto di consenso digitale, della NPL lifecycle: dalla carta al digitale. La giornata si conclude con una serie di interventi che affrontano la questione pratica più spinosa: il recupero dei crediti deteriorati”

NPL un problema ma anche un’opportunità

“I crediti deteriorati, negli ultimi anni, hanno visto il proliferare di una serie di nuove opportunità di lavoro, con conseguente nascita di professionalità specializzate nella gestione di tale problematica.

Nel corso del convegno tutti gli operatori del settore discuteranno, ognuno con le proprie competenze, non solo delle criticità ma anche delle numerose opportunità nell’ottica di una gestione proattiva dei Non performing loan”.

Napoli NPL Conference 2022 – il primo di una lunga serie di incontri

Il comitato scientifico, composto da soggetti con specializzazioni professionali differenti, ha organizzato questo evento con lo scopo di creare un appuntamento fisso, con cadenza annuale, in cui il dibattito sulla problematica e la gestione dei crediti deteriorati possa essere analizzata a 360°, partendo dai grandi temi fino ad affrontare anche il recupero della singola posizione, senza dimenticare il debitore, anello debole della catena, che, non sempre per sue responsabilità, è chiamato ad affrontare la difficile risoluzione di una posizione incagliata.



